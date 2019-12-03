Minik yürekler Kozan'da engelleri aştı

Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye Beyaz Ay Derneği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği “Ay ışığım olur musun” projesi kapsamında öğrencilerin topladığı harçlıklarla alınan akülü araçlar engelli vatandaşlara teslim edildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Millet Bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Beyaz Ay Derneği Başkanı Ahmet Ünsal ve engelli vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerin "Ay ışığım olur musun" projesi kapsamında harçlıklarını bağışladığı engelli vatandaşlar ve öğrenciler için alınan 6 adet akülü tekerlekli sandalyenin teslimi yapıldı. Engellerini sanatla aşan vatandaş ve öğrenciler programda şiir, şarkı ve İstiklal Marşını okuyarak kendilerine destek olan öğrencilere teşekkür etti.

Türkiye Beyaz Ay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünsal yaptığı konuşmada, "Projeye 3 yıldır destek verenlere teşekkür ediyorum. Bu projeler gönülden oluyor. Toplumun bir kısmı duymaz görmez, işitmez engelli grubuna giren kesim oluyor. Bunlar gözle görülen engeller. Bir de şeker, sara, kalp hastalıkları da engelli olarak değerlendirilebiliyor. İlçemizde ortalama 4 bin engelli vatandaşımız var. Amacımız hepsine destek olmak” diye konuştu.

İkinci sınıfa giden 8 yaşındaki Yasin Boz tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yasin, arkadaşları için “İnşallah onlar da bizim gibi engelli olmaz” temennisinde bulundu.

Baba Murat Boz ise, "Bizleri görünce acıyarak bakmasınlar. Bize sevgiyle baksınlar. Nasıl oldu diye değil. Sevgiyle baksınlar ya da hiç bakmasınlar" diye konuştu.