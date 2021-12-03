Minikler ilmek ilmek sevgi örüyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Mehmetçik İlkokulunda okul öncesi ana sınıfı öğrencileri, yoğurt kovasından yaptıkları aparat ile kaşkol örüyorlar. Minik öğrenciler, kaşkolları Ceyhan'ın varoşlarında bulunan kardeş okul İhsan Demirtaş İlkokulundaki öğrencilere hediye edecekler.

Okulöncesi öğretmenleri Ayşe Göçer, Serap Tepe, Gülten Sever, Mediha Tilav, Mert Can Akbaş nezaretinde boş yoğurt kovalarından yapmış oldukları aparat ile kaşkolları ören öğrenciler adeta birbirleriyle yarışıyor.

Okulöncesi öğretmeni Ayşe Göçer, "Bu etkinlikteki amacımız, çocuklarımızın küçük kas gelişimini sağlamak aynı zamanda sosyal sorumluluk projemizle kardeş okul İhsan Demirtaş İlkokulu öğrencilerine yapmış oldukları atkıları hediye ederek yardımlaşma, dayanışma duygularını geliştirmektir" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Atasoy da, "Korona sonrası sosyal sorumluluk projemiz kapsamında 110 okulöncesi öğrencisi ile başlatmış olduğumuz bu etkinlik iki ay sürecek. Okulöncesi öğrencilerimiz hem bilgi becerilerini geliştiriyor. Hem de küçük kas gelişimine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda öğrencilerimizin dayanışma duygusunu geliştiriyoruz" diye konuştu.