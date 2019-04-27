Minikler, kum havuzunda çok mutlu

Çocukların enerjilerini harcamalarına, hayallerindeki objeleri şekillendirerek, el becerilerini geliştirmelerine katkı sunan kum havuzu, Optimum'un zemin katında küçük ziyaretçilerini bekliyor.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunan, tüm hijyen şartlara dikkat edilerek oluşturulan kum havuzunda, çocuklar koşup oynarken, kovalar ve küreklerle kum taşıyıp keyifli anlar yaşıyor. Kum havuzu kenarında çocuklarının neşesine ortak olan aileleri de onları cep telefonlarının kameraları ile görüntüleyerek, en güzel çocukluk anılarını ölümsüzleştiriyor.