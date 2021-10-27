Minikler yanan ormanlara dikkat çekmek için seramik çalışması yaptı

Adana'nın Kozan ilçesinde miniklerin orman sevgisi seramik çalışmasına yansıdı.

Kozan'da iki yıl üst üste çıkan orman yangınlarının ardından çocuklara orman ve doğa sevgisinde farkındalık oluşturmak isteyen İnkilap İlkokulu, Halk Eğitimi Merkezi ile birlikte seramik sanatçısı ve eğitmeni Nermin Elmalı'yı ağırladı. Minik öğrenciler ormanda yangınlar olmadan yaşayan canlıları seramik çalışmalarına yansıttı.

İnkilap İlkokulu Okul Müdürü Turan Pazarcı, anasınıfı öğrencileri ile birlikte okulda Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut, seramik sanatçısı ve eğitmeni Nermin Elmalı'yı ağırladı. Minik öğrenciler öğretmenleri ile birlikte bahçede seramik sanatçısı Nermin Elma'nın hazırladığı seramik çamurlarına orman hayallerini yansıtarak yangınlara dikkat çekti.

Ormanlar yanınca tüm canlıların yandığını ve üzüldüklerini belirten minikler "ormanları koruyalım" mesajı verdiler.

İnkılap İlkokulu Müdürü Turan Pazarcı, "Kozan'da ve çevresinde yangınlarına dikkat çekmek için doğa temalı bir çevre çalışması gerçekleştirdik. Amacımız bu yangınların tekrar yaşanmaması ve miniklerde ormanları korumak üzere farkındalık oluşturmak” dedi.

Seramik sanatçısı ve eğitmen Nermin Elmalı, "Biz çevre ve toplum bilincini anaokulunda verebilirsek toplum için duyarlı bireyler yetiştirebiliriz. Çevre ve hayvan sevgisini kazandırmaya çalıştım. Faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.