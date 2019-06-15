Minikler, yılsonu gösterileriyle alkış aldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gündüz Bakımevi ve Sarıçam Turkuaz Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 3-6 yaş arasındaki minikler, yılsonu gösterisindeki performansları ile ayakta alkışlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen yıl sonu gösterisine gündüz bakımevlerinde eğitim gören 210 öğrenci katıldı. Öğrenciler renkli kostümleri, dans ve gösterileri büyük beğeni topladı ve dakikalarca ayakta alkışlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak nitelikli ve özgüven sahibi çocuklar yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Gündüz Çocuk Bakımevi Şube Müdürü Gökçen Aktaş, “Gündüz Bakımevlerimizde çocuklarımızın kültürel, sosyal ve bilinçsel açıdan gelişmesini destekleyerek, aynı zamanda umut dolu yarınlara kucak açmalarını sağlayacak nitelikli ve özgüven sahibi çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bütün annelerin, özellikle çalışan annelerin hayatlarını kolaylaştırmak için faaliyete geçirdiğimiz gündüz bakımevlerimizde kaliteli ve güvenli bir eğitim vermeye devam edeceğiz'' dedi.

Sosyal, başarılı ve özgüveni yüksek insanların ortak özelliğinin mutlu bir çocukluk geçirmeleri olduğunun altını çizen Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanı Dr. İsmail Güneş de ‘'İş yaşamı içerisinde anne ve babalarımızın zorunlulukları bulunmakta. Bu durum çocuklarımıza ayırabildiğimiz kaliteli zaman dilimini kısaltmakta ve yeni paydaşlara ihtiyacı arttırmakta. Bu paydaşlar içerisinde sosyal belediyecilik gereği olarak da belediyelerimizin gündüz bakımevleri, kreşler ve kültür sanat faaliyetlerinin desteklendiği akademiler olabilir. Buralara ihtiyacımız var. Bir kurumu oluşturmak yeterli değil, bunun ötesinde o kurumda verilen eğitimin niteliği ve şekli de çok önemli. Bu kurumda yetişen çocuklarımızın sevgi dolu olmasını istiyoruz. Ne olursanız olun her şeyden önce içinizin yüreğinizin insan sevgisi dolu olması lazım. Bu anlamda öğretmenlerimize büyük görev düşüyor. Atatürk'ün dediği gibi “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bir nesil yetiştirmek istiyorsak bunun için öğretmen arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Eğitim sürecinde ve bu gösteride emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ederim'' diye konuştu.