Miniklerden doğa temalı resim sergisi

Emine Nabi Menemencioğlu Anaokulu Güneş Sınıfı öğrencileri, doğa temalı suluboya resim sergisi açtı. Öğrenciler ayrıca çevre ve doğanın korunmasına yönelik mesajlar içeren şarkılar söyledi, dans gösterileri yaptı. Okul bahçesinde ve toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programda doğanın korunması, çevrenin temiz tutulması konularında önemli mesajlar veren miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.

Emine Nabi Menemencioğlu Anaokulu Güneş Sınıfı Öğretmeni Onur Koyuncu, müfredat çerçevesinde öğrencilerin doğa ve çevre konularında farkındalıklarının artması ve eğitimlerinin sağlanması amaçlarıyla hareket ettiklerini söyledi.

Serginin açılışını velilerle birlikte yapan Müdür Cemile Kütük, emeği geçenlere teşekkür etti ve söz konusu eğitim faaliyetlerinin, miniklerin gelişimine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.