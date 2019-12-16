Miniklere “Yerli Malı” etkinliği

Her yıl 12-18 Aralık tarihinde düzenlenen Yerli Malı Haftası, Seyhan Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler tarafından Başkan Akif Kemal Akay'ın da katıldığı etkinliklerle kutlandı.

Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğüne bağlı, Gürselpaşa, Yeşilyurt ve Tellidere kreşlerinde ayrı ayrı düzenlenen kutlamalarda kreş öğrencileri kartonlardan meyve hazırlayarak yerli malı haftasına dikkat çekti. Her kreşte ve sınıfta farklı temalarla etkinliğe iştirak eden minik öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyecekler ile Yerli Malı Haftasını kutladı. Başkan Akay da eğlenceli bilinçlendirme etkinliğinde çocuklarla birlikte oldu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kreşlerinde gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların küçük yaşta bilinçlendirildiğini söyledi. Başkan Akay, "Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Çocuklarımız parasını, malını, eşyalarını ve sağlığını gerektirdiği gibi koruyarak dikkatli kullanmayı öğreniyor. Ayrıca kreşlerimizde, çocuklarımıza bilinçli tüketicilik konuları öğretiliyor" dedi.

Kreşteki çocuklarla sohbet eden, okudukları şiirleri ve şarkılarını dinleyen Başkan Akay, resmi adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olan Yerli Malı haftasının 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edildiğini hatırlattı. Başkan Akay Yerli Malı konusunda Atatürk'ün hassasiyetine vurgu yaparak “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştı. Biz de üretiyor ve yerli malının önemini biliyoruz. Bu bilinci gelecek nesillere aktarmayı da bir görev biliyoruz” diye konuştu.

Başkan Akay, çocuklar tarafından oluşturulan “Minik Eller Manavı”nı da inceleyerek miniklerle diyalog kurdu. Seyhan Belediyesi Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli gıda mühendisinin de hazır bulunduğu etkinliklerde, çocuklara Yerli Malı haftası hakkında bilgiler aktarıldı.