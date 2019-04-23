Miniklerin 23 Nisan ve makam coşkusu

Uğur Mumcu Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen tören ve gösterilere katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar daha sonra CHP İl Başkanlığı'nın Atatürk Parkı'nda düzenlediği 23 Nisan etkinliğine katıldı. Ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki makamında çocukları kabul etti. Alışılagelmişin dışında makamını sırayla 6 çocuğa devreden Başkan Zeydan Karalar talimatları dinledi, isteklere yanıt verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına ilk olarak TOKİ Köprülü Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Melike Bolat oturdu.

Büyüklerin çocuklara güvenmesini isteyen Melike Bolat, 99 yıl önce egemenliğin millete verilmesinin önemini anlattı.

Daha sonra koltuğa Adana Koleji 3. sınıf öğrencisi Tan İnal Eray oturdu.

Bahçeşehir Koleji 7. sınıf öğrencileri Çağan Aksoy ve Umut Geçer, Tarsus SEV Amerikan Koleji 4. sınıf öğrencisi Duru Dolmuş ile Başkent Okulları 2. sınıf öğrencisi Bulut Ölçer de makam koltuğuna oturarak çeşitli talep ve isteklerde bulunup, görüşlerini paylaştılar.

Makam koltuğuna oturunca, ilçelerden şehir merkezine metro projesinden, binaların gökkuşağı rengine boyanmasına, bisiklet yolundan, temizlik işçilerine daha fazla ücret ödenmesine kadar geniş bir yelpazede talep ve istekte bulunan minikler, 23 Nisan'ı kendilerine bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e de minnettarlıklarını ilettiler.

Makam koltuğuna oturan minikler ve Başkan Zeydan Karalar birbirlerine çiçek verdi. Başkan Zeydan Karalar çocuklara çeşitli hediyeler sundu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına, öğretilerine sahip çıkmalarını istedi, bayramlarını kutladı.