Miniklerin mezuniyet töreni

Çukurova Belediyesi'nin projelerinden birisi olan “Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde” eğitimlerini tamamlayan 220 minik öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. İlçe sınırları içerisinde bulunan ve Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'ne bağlı 8 semt kreşinde eş zamanlı olarak düzenlenen mezuniyet etkinliklerinde, okul hayatlarının ilk durağını başarıyla tamamlayan 5 ve 6 yaşındaki miniklerin gösterileri güne damgasını vurdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninde tesisler müdürlüğü ve kreş öğretmenleri tarafından hazırlanan mezuniyet tören programında çocuklar kadar ailelerinde heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı. Minik öğrenciler sergilediği halk oyunları, müzikal şovlar ve dans gösterileri sundu. Kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşayan çocukların şiir dinletisi ve dans gösterisi izleyenleri büyüledi. Kreşlerden ve öğretmenlerinden ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen çocuklar, buruk sevinç yaşadıklarını söyledi. Eğitimden çok memnun olduklarını dile getiren Çukurovalı veliler, önce sosyal belediyeciliğin önemli göstergelerinden olan kreş projesini başarıyla hayata geçiren başkan Soner Çetin'e gönülden teşekkür ettiklerini, daha sonra da bu tesislerde çocuklarına en güzel ve sıcak ilgiyi gösteren uzman öğretmenlere şükran duygularını ilettiler. Kreşlerde yüksek bir donanımı ve kaliteli hizmeti, sembolik bir ücret ödeyerek faydalanma fırsatı yakaladıkları için son derece mutlu olduklarını söyleyen ebeveynler, çocukları ilk diplomalarını alırken göz yaşlarını tutamadı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “Kayıt için noter huzurunda kura çekmek zorunda kalıyoruz. Bu durumdan hem mutluyuz, hem de üzüntü duyuyoruz. Bu konuda yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor ve müjdeyi veriyorum, 9. Semt Kreşimize başlıyoruz. 100.Yıl Mahallesi'nde açacağımız kreşimiz şimdiden hayırlı olsun” dedi.