Miraç Çağrı Aktaş, Adanalı okurlarıyla buluştu

Yeni nesil romantizm ekolü olarak adından söz ettiren Miraç Çağrı Aktaş'ın Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde gerçekleştirilen imza günü için saatler öncesinden sırada bekleyen okurları, onu karşılarında gördüklerinde alkışlarla karşıladılar.

“Bana Seni Seviyorum Deme” serisiyle yakaladığı başarıyı, “Sen 17 Yaşımsın” isimli eseri ile devam ettiren, ardından son kitabı “Kendine Hoş geldin” ile çıkışını sürdüren Miraç Çağrı Aktaş, okurlarının sevgi gösterilerine beyaz papatyalar vererek yanıt verdi.

Duygu yüklü kitaplarını imzaladığı okurları ile sohbet ederek, sempatik kişiliği ile gönüllerde bir kez daha yer edinen Miraç Çağrı Aktaş, “Sarılmak en iyi ağrı kesicidir” diyerek, sevenlerini kucakladı.

16 yaşında yazmaya başlayan, “Bana Seni Seviyorum Deme Sev”, “Bana Seni Seviyorum Deme Hissettir”, “Bana Seni Seviyorum Deme Evlen Benimle”, “Sen On Yedi Yaşımsın” ve son olarak “Kendine Hoş geldin” adlı kitabı ile son 8 yıldır kitapları en çok satanlar arasında bulunan Miraç Çağrı Aktaş, imza verdiği sevenlerinin fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.

Kalabalık arasından yanına ulaşamayan engelli bir okurunun yanına giderek, papatya veren Aktaş, bir başka hayranına ise uğur getirmesi temennisi ile kolundaki bilekliği armağan etti.

Genç yazar, bazı sevenlerinin gözyaşlarına hakim olamadığını görünce duygulanıp, Adanalı okurlarını unutmayacağını, her fırsatta yeniden geleceğini söyledi