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Miras yüzünden yeğenini öldürdü

Adana’da bir kişi, miras kalan arsa yüzünden aralarında husumet bulunan yeğenini pompalı tüfekle öldürdü.

Adana'da bir kişi, miras kalan arsa yüzünden aralarında husumet bulunan yeğenini pompalı tüfekle öldürdü.


Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Taşoba Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim İ.'den miras kalan arsa yüzünden oğlu Hüseyin İ. (49) ve torunu Erdal Köse (45) arasında husumet oluştu. Saat 15.00 sularında Erdal Köse dayısı Hüseyin İ.'nin evinin önünden otomobiliyle giderken, Hüseyin İ. otomobilin önüne tuğla attı. Bu nedenle dayı ve yeğen arasında çıkan tartışmada Hüseyin İ., pompalı tüfekle otomobilin içindeki yeğenine ateş ederek kafasından vurdu. Hüseyin İ. olaydan sonra kaçarken çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Köse'nin öldüğünü belirledi. Hüseyin İ. kısa sürede polisler tarafından gözaltına alındı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Köse'nin yakınları da Hüseyin İ.'nin evinin önündeki otomobilinin camını kırıp, lastiğini patlatarak zarar verdi. Köse'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı ise emniyette sorguya alındı.

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