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Mısır Çarşısında piyasa değeri 120 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Adana’da Mısır Çarşısına yapılan baskında piyasa değeri 120 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.

Adana'da Mısır Çarşısına yapılan baskında piyasa değeri 120 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bulunan Mısır Çarşısında kaçak ürün satıldığı bilgisi üzerine çarşıya baskın yaptı. Yapılan baskında çarşıda 25 kaçak cep telefonu, bin 650 paket kaçak sigara, 920 kaçak puro ve 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Polis olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

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