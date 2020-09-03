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Mısır tarlasına kenevir ekmiş

Adana’nın Aladağ ilçesinde mısır tarlasına ekili 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde mısır tarlasına ekili 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Aladağ ilçesi Pasyağbasan Mahallesi Çömekli mevkisinde yapılan denetimler esnasında K.D. isimli şahsın tarlasının içerisinde mısır bitkilerinin arasına kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.


Adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın ev olarak kullandığı çardağında, çardak eklentilerinde, aracında ve tarlasında yapılan aramada, 80 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet tabanca ele ele geçirildi.


Kenevirler sökülüp imha edilirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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