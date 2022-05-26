Adana'da Yüreğir Belediyesi'nin ‘Ölümsüzlük Şehir Misis' projesiyle Misis'te 10 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor. Adana'nın tanıtımına katkı sağlayacak proje kapsamında 2022 yılı bahar dönemi kazıları başladı.

Tarihi milattan öncesine dayanan, üzerinde sayısız medeniyetlerin kurulduğu, krallıkların, derebeyliklerin, padişahlıkların hüküm sürdüğü ve halk efsanelerinde bahsi geçen ünlü Lokman Hekim'in bu topraklarda bulduğu ‘Ölümsüzlük ilacını' köprüsünden geçerken Ceyhan Nehri'ne düşürdüğü antik şehir Misis, dünyaca tanınacak.

Antik Misis Kenti'ni dünyaya tanıtmak için süren kazı ve çalışmalara göreve geldiği günden bu yana destek veren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Misis Adana'mızın kültürel anlamda yeni gözdesi, cazibe merkezi olacak. Kazılar tamamlandığında ortaya çıkan tarihi eserler ve restorasyonlarla birlikte Misis Ölümsüzlük Şehri, dünya kültürel mirasına dahil olacak. Türkiye ve dünya yeni bir kültürel miras kazanırken, Misis tüm dünyadan ilgi gören bir destinasyon olacak” dedi.

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kocaispir, “Misis'te arkeolojik kazılar 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi işbirliğinde devam ediyor. İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyi Başkanı Prof. Dr. Anna Lucia D'Agata, Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin yanı sıra restoratör, arkeolog, sanat tarihçisi, filolog, heykeltıraş, ressam, topograf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla başlayan bahar dönemi kazılarına bizde 40 işçimizle destek sağlıyoruz” diye konuştu.

Proje kapsamında devam eden kazıların yanı sıra kervansaray ve 2 adet su değirmeni restorasyonunun tamamlandığını belirten Başkan Kocaispir, "İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle yok olmaya yüz tutan su değirmenleri, özgün ve otantik yapısıyla restore edilerek toplum hayatına tekrar kazandırıldı. Kazılardan çıkarılan bütün parçalar da çok yönlü olarak araştırılıp daha sonra Adana Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor” dedi.