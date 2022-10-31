Misis'te güz dönemi antik höyük kazıları başladı

Yüreğir Belediyesi'nin ‘Ölümsüzlük Şehri Misis' projesi çerçevesinde güz dönemi kazıları başladı.

Yüreğir Belediyesi'nin ‘Ölümsüzlük Şehri Misis' projesi ile Misis'te 10 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor. Adana'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak proje çerçevesinde 2022 yılı güz dönemi antik höyük kazıları Adana Arkeoloji Müzesi Başkanlığı'nda başladı.

Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde yapılan kazı çalışmaları İtalya Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri ve Akdeniz Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. Anna Lucia D'Agata danışmanlığında devam ediyor. Kazılara ekipte yer alan restoratör, arkeolog, sanat tarihçisi, filolog, heykeltıraş, ressam, topograf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencileri destek veriyor.

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Misis'te arkeolojik kazıların 2012 yılından bu yana sürdüğünü söyledi. Yüreğir'in kültür miraslarına sahip çıktıklarını ve arkeolojik kazılara her yıl destek verdiklerini belirten Başkan Kocaispir, “Yüreğir'in güzelliklerini gün yüzüne çıkarıyoruz. ‘Ölümsüzlük Şehri Misis' projemiz ile tarihi milattan öncesine dayanan, üzerinde sayısız medeniyetlerin kurulduğu, krallıkların, derebeyliklerin, padişahlıkların hüküm sürdüğü ve halk efsanelerinde bahsi geçen ünlü Lokman Hekim'in bu topraklarda bulduğu ‘Ölümsüzlük ilacını' antik taş köprüden geçerken Ceyhan Nehri'ne düşürdüğü Antik Şehir Misis, dünyaca tanınacak. Misis Adana'mızın yeni gözdesi olacak” diye konuştu.