Misis'te kazıların süresi 6 aya çıkarıldı

Adana'da, tarihi, milattan öncesine dayanan, üzerinde antik çağdan itibaren sayısız medeniyetlerin kurulduğu, krallıkların, derebeyliklerin, padişahlıkların hüküm sürdüğü Misis'te kazılar ayda 6 aya çıkarıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile Adana Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı arasında Misis Antik Kenti kazı ve çevre düzenleme çalışmaları ile ilgili ortak protokol imzalandı. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda fiili olarak 3 ay olan kazı süresi, İtalya Pisa Üniversitesi ve Yüreğir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile 6 aya çıkartılarak ilgili protokol yenilendi. Tarihi Misis Köprüsü aydınlatma projesi işi antik köprünün tarihi dokusuna zarar verilmeden tamamlanacak.

Misis antik kentini dünyaya tanıtmak için süren kazı ve çalışmalara göreve geldiği günden bu yana destek veren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Misis Adanamızın kültürel anlamda yeni gözdesi, cazibe merkezi olacak. Kazılar tamamlandığında ortaya çıkan tarihi eserler ve restorasyonlarla birlikte Misis Ölümsüzlük Şehri, dünya kültürel mirasına dahil olacak. Türkiye ve dünya yeni bir kültürel miras kazanırken, Misis tüm dünyadan ilgi gören bir destinasyon merkezi olacak” dedi.

Bölgede bulunan tüm tarihi yapıların özgün yapısına kavuşturulacağını belirten Başkan Kocaispir. ''Misiste arkeolojik kazılar 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi işbirliğinde devam ediyor. Bunun yanı sıra Roma dönemine ait 2 adet su değirmeni, kervansaray restorasyonu çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Kazılarda elde edilen bulgulara göre Misis 7 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Belediyemizin destekleri ile devam eden projemiz ışığında tarihi ve doğal güzellikleriyle Antik Kent Misis'i sadece Türkiye'ye değil dünya tanıyacak. Devam eden kazıların yanı sıra kervansaray ve 2 adet su değirmeni restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı. İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle yok olmaya yüz tutan su değirmenlerini, otantik yapısıyla toplum hayatına tekrar kazandırılarak özgün yapısı korunarak restore edildi'' şeklinde konuştu.

Misis'e layık olduğu değeri kazandırmak için özel bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Kocaispir, “Tüm bu çalışmalarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun gerekli onay ve izinleriyle birlikte koordineli olarak yürütüyoruz. Dolayısıyla çok kontrollü ve ciddi bir çalışma oluyor” dedi.