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Misli.com Sultanlar Ligi: Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Misli.

com Sultanlar Ligi onuncu hafta karşılaşmasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, lider Eczacıbaşı Dynavit takımını konuk etti. Karşılaşma 3-0 Eczacıbaşı Dynavit in üstünlüğü ile tamamlandı.



Salon: ASKİ Atatürk


Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli


Çukurova Belediyesi ADS: Angela, Alesia, Ceren Baysal, Lucia, Selin, Duygu, Alara (L), Pınar (L), Dilara, Burcu, Lena, Güldeniz,


Baş Antrenör: Mustafa Umut Uysal


Eczacıbaşı Dynavit: Boskoviç, Hande, Yasemin, Elif, Irina, Sinead, Aybüke (L), Simge (L), Defne, Samandağ, Yaprak,


Baş Antrenör: Ferhat Akbaş


Setler: (17-25), (20-25), (14-25)


Süre: 74 dakika (25, 26, 23)

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