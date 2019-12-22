"Miss You Deutschland" Adana'da

Alahattin Kanl?o?lu, Alt?noran Galeride ?Miss You Deutschland?, ?Myanmar? ve ?Ya?ad???m ?ehir ?zmir? foto?raf g?sterimleri ve s?yle?isiyle Adanal? foto?rafseverlerle bulu?tu.

Arka Plan Foto?raf Derne?i'nin d?zenledi?i foto?raf g?sterimi ve s?yle?isinin konu?u olan ?nl? foto?raf?? Alaattin Kanl?o?lu Adanal?lara tecr?beleri aktard?. ?? farkl? serginin g?steriminin yap?ld??? s?yle?ide konu?an Kanl?o?lu, bir ?ehrin en g?zel foto?raf?n? o ?ehrin k?lt?r?yle yo?rulmu? olan?n ?ekebilece?ini belirtti. Kanl?o?lu, ?Elinizdeki g?rsel bir foto?raf ise foto?raf dilini kullanarak elinizdeki k?lt?r? en iyi siz anlat?rs?n?z. Bir Alman ya da bir Myanmarl? de?il. E?er Adanal?ysan?z Adana'y? en iyi siz anlat?rs?n?z. Ben Adana'ya bir kere ya da iki kere geldim diyelim g?zel bir ka? kareyi tesad?fen yakalar?m. Burada ya?amad?m burada hayat?m?n ?nemli bir zaman?n? ge?irmedim? diye konu?tu.

K?lt?r ve gezi foto?raf??l??? yapmak isteyenlere tecr?belerini aktaran Kanl?o?lu, Myanmar'?n bi?ilmi? kaftan oldu?unu aktard?. Kanl?o?lu, ?E?er k?lt?r ve gezi foto?raf??l??? ilgi alan?n?zdaysa Myanmar'? birinci s?raya yerle?tirebilirsiniz? dedi. Foto?raf??l??a ba?lad??? andan itibaren esas ?nemsedi?i durumun ele?tiri oldu?unu aktaran Kanl?o?lu, ?vg? yerine ele?tiri ve ?nerileri daha ?ok duymak istedi?ini bu ele?tiri ve ?nerilerin kendini daima bir ad?m ileriye ta??d???n? d???nd???n? ifade etti.

Foto?raf??l?kta bilginin, zaman?n ve paran?n bir araya geldi?inde ba?ar?n?n ka??n?lmaz oldu?unu belirten Kanl?o?lu, her insan?n bu ?? durumu bir arada yakalayabilmesinin zor oldu?unu s?yledi. Kanl?o?lu, ?Hepimiz i?in ideal bir kar???m ortaya ??km?yor. Bizi besleyecek en ?nemli ?ey farkl? k?lt?rleri farkl? ?lkeleri tan?mak farkl? foto?raf??lar tan?yarak onlarla i?ler yapabilmek. Bir dili biliyorsunuz ama o dilde yaz?lm?? eserleri okumadan kendinizin ne ??kartaca??n? ke?fedemezsiniz? dedi.