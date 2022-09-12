Mithatpaşa Parkı hizmete açıldı

Seyhan Belediyesi'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde yapımını tamamladığı 1 No'lu Çocuk ve Dinlenme Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Güney Kıyıboyu Caddesi ile 58314 Sokağın kesiştiği noktada 5 bin metrekarenin üzerindeki alan üzerinde yapımı tamamlanan Mithatpaşa 1 No'lu Çocuk ve Dinlenme Parkı'nın açılışı Başkan Akay ve mahalle muhtarları, belediye bürokratları ve yurttaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Cengiz Şen, mahalleye verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Akay'a ve Seyhan Belediyesi'ne teşekkür etti.

Muhtarlarla birlikte mahallelerin önceliklerini belirleyip hizmetleri hayata geçirdiklerine belirten Başkan Akay, "Muhtar arkadaşlarımla birlikte çalışarak mümkün olduğu kadar en gerekli şeyleri yapmayı tercih ediyoruz. Gücümüz yettiğince bunları tamamlayacağız. Sizin öncelikleriniz, talepleriniz ve birlikte çalışmamız önemli” dedi.

Mithatpaşa'da birkaç yere daha yeşil alan kazandırmak istediklerini aktaran Başkan Akay, “İnşallah bu sene dolmadan bunları tamamlamış oluruz. Köşedeki binamız yenilenecek ve bir Bilgi Evi ile bir muhtarlık binası sizlere kazandırılmış olacak. Sizlerden isteğimiz, bu yerleri mümkün olduğu kadar kendinizin yeri olarak kabul edip, o şekilde kullanıp korursanız memnun oluruz. Bunlar sizin malınız. Birlikte bunları çoğaltmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Akay, muhtarlar ve yurttaşlarla birlikte kurdeleyi keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Akay, parkta çocuklarla birlikte anı fotoğrafları çektirirken, açılışa katılan çocuklara pamuk şekeri ikram edildi, yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.