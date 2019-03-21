Mobil Eğitim Merkezi açıldı

Vali Demirtaş, Toroslar EDAŞ tarafından sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen Mobil Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen törene Vali Demirtaş'ın yanı sıra; Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Toroslar EDAŞ Bölge Müdürü Mehmet Bektaş, Toroslar EDAŞ Direktörü Mehmet Kayacı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasının ardından konuşan Vali Demirtaş; Mobil Eğitim Merkezi Projesinin elektrik dağıtım şirketlerinin nitelikli istihdam kaynağının sağlandığı meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversitelerimizle mesleki eğitimde işbirliği yapmaya yönelik önemli bir proje olduğunu belirterek öğrencilerin derslik ve laboratuvar dışında farklı bir ortamda, alanıyla ilgili yeni bilgi ve becerileri kavramasına da imkan sunan projenin önem arz ettiğini ifade etti.

Vali Demirtaş, “Sizlerin nitelikli, alanlarında yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden ve en önemlisi vizyon sahibi kişiler olarak sektördeki yerlerinizi almanızda, bu ve benzeri projelerin ciddi katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” dedi. Demirtaş, eğitim alanında bugün dünyanın yükselen değerinin, uygulamaya dayalı eğitim olduğunu belirtip mesleki ve teknik eğitim kurumlarının, iş dünyasına nitelikli eleman yetiştiren kurumlar olduğunu ve valilik olarak mesleki ve teknik eğitimi her kademede desteklemeye devam edeceklerini, Adana'da ihtiyaç duyulan nitelikli elemanları bu kurumlardan karşılayarak, istihdama da katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Mobil tırın gezilmesinin ardından tören son buldu.