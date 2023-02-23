Mobil mutfak tırı depremzedelerin hizmetinde

Adana'nın merkez Yüreğir İlçe Belediyesi ekipleri mobil mutfak tırı ile afet bölgesinde bugüne kadar 320 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Yüreğir Belediyesi deprem bölgelerinde ekip ve ekipmanlarıyla büyük destek verirken mobil mutfak tırı ile de depremzede ve görevlilerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Büyük afetin gerçekleştiği günden bu yana deprem bölgelerinde seferber olan Yüreğir Belediyesi, Adana başta olmak üzere deprem bölgesinde bugüne kadar 320 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Özel olarak tasarlanan mobil mutfak tırında titizlikle hazırlanan sıcak yemekler, depremzedeler ve bölgede çalışma yapan görevlilere ulaştırılıyor. Mobil mutfak tırına ulaşamayan kırsal mahallelerde bulunan depremzedelere ise gezici araçlarla yemeklerin dağıtımı gerçekleştiriliyor.