Mobil pos tefecisi

Adana'da otomobiliyle gezerek başkalarının kredi kartından pos cihazıyla para çekip komisyon alarak tefecilik yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine Fatih K. (45) isimli şahsın otomobiliyle gezerek başkalarına ait kredi kartından para çekip komisyon alarak “pos tefeciliği” yaptığı ihbarı geldi. Polis bu ihbar üzerine zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Merkez Seyhan ilçesinde yakalanan zanlının otomobilinde yapılan aramada başkalarına ait 129 kredi kartı, 3 pos cihazı, 2 alacak notlarının bulunduğu defter ve slipler ele geçirildi.

Zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda pos tefeciliği yapmadığını büyük toptan satış yapan marketlerden alışveriş yapıp bakkallara sattığını, kredi kartlarının da bu yüzden kendisinde olduğunu, çok olmasının sebebinin de bir şahsın en az 5 kartı olmasından kaynaklandığını söylediği öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.