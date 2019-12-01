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Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı

Adana’da torbacılık yaptıkları iddia edilen Moldova uyruklu kadın ile bir şahıs gözaltına alındı.

Adana'da torbacılık yaptıkları iddia edilen Moldova uyruklu kadın ile bir şahıs gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde Moldova uyruklu kadın ile bir erkeğin uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Harekete geçen narkotim ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 38 yaşındaki Lilia Zmeu adlı kadını ve Kemal D.'yi (38) gözaltına aldı. Polis yaptığı aramada metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Türk zanlının kadına kuryelik yaptırdığı ileri sürülerken, ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan Kemal D. tutuklandı. Moldovalı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kadın, uyuşturucu kullanmadıklarını, ilaç aldıklarını öne sürdü.

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