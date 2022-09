Montella: "Bizim için her maç test"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor maçıyla ilgili olarak, "Her maç gibi bir test bizim için, öyle bir kırılma anı yaşanacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi biz adım adım ilerleyen bir takımız. Hedeflerimize öyle ilerliyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. Haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, “Zor bir maç olabilir. Ama motive eden bir maç. En doğru şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz. Her maç gibi bir test bizim için, öyle bir kırılma anı yaşanacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi biz adım adım ilerleyen bir takımız. Hedeflerimize öyle ilerliyoruz. O yüzden her maçın ayrı bir test olduğunu biliyoruz. Geçen sene hak ederek aldıkları bir şampiyonluk var. Evet kadrolarını da şampiyonlar ligine göre kurdular ama sonra Avrupa ligine devam ettiler. Dediğim gibi bu bizim için kırılma anı yaşatmayacaktır. Biz kendimizi her zaman önde tutarak kendi futbolumuzu oynayacağız” diye konuştu.

Fernando Muslera'nın kendisiyle fotoğraf çektirmesine de değinen Montella, ”Böyle anlar zevk veriyor. Muslera seneler boyunca İtalya'da oynadı Lazio'da. Belki tarihimi biraz fazla bildiği için böyle bir yaklaşım gösterdi. Çok mutluyum” dedi.