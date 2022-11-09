Montella: "İstediğimiz sonucu almak için çabalıyoruz"

Montella, "Uzun bir araya giriyoruz ve geri döndüğümüzde yeni bir dönem başlayacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalışan mavi-lacivertli ekip, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları, dar alan oyunu ve taktik çalışmayla son buldu.

Montella: "Uzun bir araya giriyoruz ve geri döndüğümüzde yeni bir dönem başlayacak"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı Montella, "Kayserispor karşısında 70 dakika boyunca çok iyi oynadık. Zorlu deplasmandan galibiyetle dönebilirdik. 1 puan kazandık ama 2 puan daha kazanabilirdik. Maçın gidişatı rakibe de maça orta etti ve 2 puan kaybettik. Uzun süredir göremediğimiz futbolcuları oynatmak istedim. Uzun süredir maça çıkmadıkları için onlar adına kolay olmadı. Mücadele anlamında memnunum. Kalite anlamında biraz daha fazla beklentim vardı. Buradayız, çalışacağız ve onları daha hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi feshedilen Dzyuba için en iyisini dilediğini söyleyen Montella, "Burada teknik kararı alıyoruz. Kulübümüzün ve kendisinin birlikte aldığı karar bu. Çünkü açıkçası kendisi burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş ve böyle bir karar almış. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

Son olarak Alanyaspor mücadelesine de değinen tecrübeli teknik direktör, "Takvimden dolayı sadece iki günümüz var, hazırlıklarımız sürüyor. İstediğimiz sonucu almak için çabalıyoruz. İyi bir sonuçta kapatmak istiyoruz. Uzun bir araya giriyoruz ve geri döndüğümüzde yeni bir dönem başlayacak" cümlelerine yer verdi.

Stambouli: "Taraftarlara bana göstermiş oldukları ilgiden dolayı minnettarım"

Türkiye Kupası'nda oynadıkları Nazilli Belediyespor karşılaşmasını değerlendiren Benjamin Stambouli, "Kendimize göre daha düşük ligde mücadele eden takıma karşı zor bir oyundu. Önemli olan turu atlamaktı ve oynayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Alanyaspor maçı ise bizim için final maçı niteliğinde. Oradan 3 puan alıp araya mutlu girmek istiyoruz. Taraftarlara bana bugüne kadar göstermiş oldukları ilgiden dolayı minnettarım. Taraftarımız her daim yanımızda olduğu için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Salih Kavrazlı: "Sürekli kendimizi göstermeye oynuyoruz ve şans bekliyoruz"

Kendilerini göstermek için iyi çalıştıklarını dile getiren Salih Kavrazlı ise, "Bugüne kadar bunun için çalışmıştım. Sürekli kendimizi göstermeye oynuyoruz ve şans bekliyoruz. Dün akşam da şans buldum ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Tecrübeli oyunculardan çok şey öğrenmek istiyorum. Her genç futbolcu gibi Avrupa'da oynamak ve Milli Takım'da ter dökmek istiyorum" açıklamasında bulundu.