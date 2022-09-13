Montella: “Kendimizi toparlayıp, önümüzdeki maça gideceğiz”

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Kendimizi toparlayıp, önümüzdeki maça gideceğiz" dedi.

Adana Demirspor, ligin 6. haftasında evinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Maçın tamamında çok fazla gol pozisyonuna girdik. Tek üzüntümüz, bu pozisyonları daha fazla gole çeviremememizdi. Böyle bir rakibe karşı, az şut hakkı tanımamız ayrıca sevindirici. Bir hoca olarak futbolcularımı kalben tebrik etmek istiyorum. Böyle bir rakibe karşı skor 2-2'ye geldiğinde, psikolojik olarak da kaybetmek daha kolay oluyor. Ama takımım sonuna kadar inançlı bir şekilde mücadelesine devam etti ve bu maçı galibiyetle kapattı. Bu maçı kazanamasaydık, gerçekten çok üzülürdük. En zor maç; bir sonraki maçımız. Psikolojik olarak çok fazla enerji sarf ettiğimiz bir maçı geride bıraktık. Kendimizi toparlayıp, önümüzdeki maça gideceğiz” diye konuştu.