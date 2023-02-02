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Montella: ”Takımımla gurur duyuyorum”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe maçının ardından, ”Gerçekten çok keyif aldığım bir maçtı, skoru alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık.

Takımımla gurur duyuyorum” dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunana Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ”Gerçekten çok keyfi aldığım bir maçtı. Takımımla gurur duyuyorum. Maçın başından sonuna kadar kovaladık. Skoru alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Üzülsek de onlarla gurur duyuyorum. Takımın en fedakarlık yapan iki futbolcuları Belhanda ve Onyekuru, baskılı oynuyorlar. En ofansif futbolcumuz Henry, bu ikisi çok fedakar” diye konuştu.

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