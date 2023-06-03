İhlas Haber Ajansı

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Montella, taraftarı selamladı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ligde evinde oynadığı son maçta kendi adına açılan pankartın önüne gelerek taraftarları selamladı.


Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Maçtan önce Adana Demirspor taraftarı “Başımızı dik tutan mükemmel takıma L'aeroplanionu Montella Adana Demirspor taraftarlarına ve her şeyin mimarı Murat Sancak'a selam olsun” pankartını açtı. Montella, ligde evinde oynadığı son maçta taraftarın yanına gitti. Montella, taraftarı alkışlayarak daha sonra yerine gitti.

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