Montunu çıkarıp üşüyen köpeğin üzerine örttü

Adana'da havaalanı giriş kapısı önünde beton zeminde yatan köpeğin üzerini montunu çıkarıp örten genç, insanlık ölmemiş dedirtti.

Adana Havalimanı iç hatlar terminali giriş kapısı önünde soğuktan kıvrılıp yatan köpeği gören bir vatandaş üzerindeki montu çıkararak köpeğin üzerine sıkıca örttü. Soğuktan üşüyen köpeğin üzerine montunu örten ve ismi öğrenilemeyen genç, köpeğin üzerine örttüğü montu içeri girip geri çıkıp kontrol etti. Tüm bu anlar ise o esnada kapı önünde duran başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.