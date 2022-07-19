Mor tarlalarda hasat başladı

Adana'nın Feke ilçesinde 4 kadının girişimiyle üretimine başlanan ve adına festival düzenlenen lavantada hasat başladı.

Feke'de 2019 yılında kırsal mahallelerde 4 kadın girişimcinin 20 dönüm arazi ile başlattığı lavanta üretimi ve turizmi ilçede 510 dönüm araziye ulaşarak 36 kadını iş sahibi yaptı.

Bu yıl ilk kez lavanta festivaline de ev sahipliği yapan kadınlar, Tapaneli Kadın Kooperatifi çatısı altında bir araya gelirken şimdi lavanta hasadı için mor tarlalarda yoğun mesai yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesinin sağladığı hibe desteğiyle lavanta tarlalarını büyüten kadınlar 5 dönüm araziden 1 ton ürün elde ediyor.

Tapaneli Kadın Kooperatifi Başkanı Hilal Köz, kadınların azmi ve çalışkanlığı ile ilçede üretilen lavantaların kokusunun Adana'ya yayıldığını ifade ederek, ”2019 yılında 4 kadın ile başladığımız lavanta bahçelerimiz Tarım ve Ormar Bakanlığımızın Genç Çiftçi projesi, Adana Büyükşehir Belediyesinin hibe fide desteği Tapan bölgesinde 39 kadını iş sahibi yaptı. Lavanta üretimi ile kadınlarımız ilçemizde lavanta turizmine kapı aralarken hem üretiyor hem kazanıyor. Fide hibelerinin dışında Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile FAO projesinden 16 kadına çapa motor desteği verildi. Her kadın üreticimiz yaklaşık 5 dönüm arazisinden 1 ton ve yaşına göre üzeri lavanta hasat gerçekleştiriyor. Kadınlar ürettikleri lavantanın yağı, sabunu, mumu, kolonyası üretiliyor, demetle satılıyor" dedi.

Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökmen Sarıtaş'ta, bahçelerdeki hasat mesaisine katılarak, kadın üreticilerin Tapan bölgesinde lavanta şöleni yaşandığını kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesinin ziraat mühendislerinin yıl boyunca lavanta bakımında kadınlara destek verdiğini aktaran Gökmen Sarıtaş, "İlçemizde boş araziler kadınların ve ilçemizin ekoturizmde gülen yüzü oldu. Bu yılda hasat verimli bir şekilde başladı. Bizlerde sivil toplum kuruluşu olarak kadılarımızın üretimini desteklemek kadınlarımızın lavantalardan ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazar alanını genişletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bereket dolu bir hasat diliyorum” diye konuştu.