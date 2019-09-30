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Motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarparak öldü

Adana’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, kaza 29 Eylül Pazar günü Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 AAC 833 plakalı otomobil sürücüsü yolun sol tarafına park etti. Bir süre sonra otomobiline binip sağ tarafa dönerek ara sokağa girmek istediği sırada, fırında çalışan 2 çocuk babası Savaş Çetin (26) motosikletle hızla gelerek otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, asfalt zemine düşüp sürüklendi. Çevrede kazayı gören vatandaşlar ve sürücü yaralının yardımına koştu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis merkezine giderek teslim oldu.


Hem otomobilde hem de motosiklette de maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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