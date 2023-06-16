Motosiklet sürücüsünün ölümü kameraya yansıdı

Adana'da önce halk, daha sonra belediye otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anları saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Tellidere Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden Mavi Bulvar'a doğru ilerleyen Hakan Duman yönetimindeki 01 AZZ 116 plakalı halk otobüsüne, karşıdan gelen Oğuzhan Ekiz idaresindeki 01 AIJ 371 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet daha sonra Ayla Pakdil yönetimindeki 01 AGJ 216 belediye otobüsüne çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ekiz olay yerinde hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı Burak Oldaç (19) yaralandı. Bu anlar saniye saniye halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası polis soruşturma başlattı.