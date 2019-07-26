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Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Adana’nın Kozan İlçesinde motosikletin üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan aile, aynı istikamette ilerleyen bir başka sürücünün objektifine yansıdı.

Adana'nın Kozan İlçesinde motosikletin üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan aile, aynı istikamette ilerleyen bir başka sürücünün objektifine yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Kozan Feke karayolu Sırelif mevki'inde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet üzerinde bulunan, aynı aileden biri erkek iki kadının tehlikeli bir şekilde gerçekleştirdikleri yolculuk, diğer sürücülerin yüreklerini ağızlarına getirdi.


Seyir halindeki motosikletin sepet kısmına yüklenmiş hurda parçalarının üzerinde tehlikeli bir şekilde hiçbir güvenlik tedbiri olmadan yolculuk yapıldığını gören vatandaşlar insan hayatının bu kadar da ucuz olmaması gerektiğini düşünerek olayı cep telefonu kamerasıyla görüntülediler.

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