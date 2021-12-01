Motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan 2 kuzen hayatını kaybetti

Adana'da 2 kuzen motosikletle seyir halindeyken başka motosikletliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 2 kuzen hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf Çiftsürer (22) ile kuzeni Abdülsamet Çiftsüren'e (14), motosikletle seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen 2 kişi motosikletle yanlarından geçerken tabancayla ateş açıp kaçtı. Açılan ateş sonucu Yusuf ve Abdülsamet Çiftsürer motosikletten düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri, aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Yusuf ve Abdülsamet'i bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yusuf ve Abdülsamet Çiftsürer kurtarılamadı. İki kuzenin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.