Motosiklette ‘çuvallı' yolculuk

Adana'da bir genç motosikletin arka koltuğuna koyduğu çuvalın üzerinde yolculuk etti.

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesinde çekilen fotoğrafta 01 FJT 86 plakalı motosiklette, 2 gencin arka koltuk üzerine çuval koydukları ve arkada oturan yolcunun ise o çuvalın üzerinde seyahat ettiği görüldü. Herhangi bir güvenlik önlemi almayan gençler çuval üzerinde tehlikeli şekilde yoluna devam ederken çevredeki vatandaşlara da aldırış etmedi.

Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşılınca gençler için, “Adana'da sıradan bir gün”, “Tehlikeye davetiye çıkartıyorlar” yorumları yapıldı.