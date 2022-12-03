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Motosikletteki tüp üzerinde tehlikeli yolculuk

Adana’nın Çukurova ilçesinde motosiklet üzerine koyduğu tüpün üzerinde oturan kasklı şahsın tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde motosiklet üzerine koyduğu tüpün üzerinde oturan kasklı şahsın tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.


Adnan Kahveci Bulvarında motosikletteki tüp üzerinde yolcu görenleri hem güldürdü hem şaşırttı. Bir kaza anında korunmak için kafasına kask takan yolcunun koltuk yerine mutfak tüpüne oturması görenleri hayrete düşürdü. Şahıs tehlikeye aldırmadan tüp üzerinde yolculuğuna devam etti. Bu anlar ise başka sürücüler tarafından görüntülendi.

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