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MPS hastası ressam iç dünyasını tuvale yansıtıyor

MPS hastası Adanalı Ressam Ayşe Nihan Uğuz, “Nadir olanı yaşıyoruz umudu paylaşıyoruz” sloganını benimsediğini söyledi.


Adana Ressamlar Derneği ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesi olan Ayşe Nihan Uğuz, aynı zamanda 2009 yılında kurulan MPS Hastalıkları Derneği Sanat Koordinatörlüğünü yapıyor. Uğuz, MPS hastalarının sorunlarını yansıtan Enzim adlı derginin de yayın koordinatörlüğünü sürdürüyor. Uğuz, “İkisi Almanya ve İtalya olmak üzere dokuz kişisel sergi açtım ve çok sayıda karma sergilere katıldım. Tuval üzerine akrilik olmak üzere değişik teknikler uygulamaktayım. Tarzım soyut ve dışa vurumcu olup eserlerimde iç dünyamı yansıtıyorum” dedi.


Nadir hastalıklardan olan MPS'yi kendine dert edinmeyen Ayşe Nihan Uğuz, “Nadir olanı yaşıyoruz umudu paylaşıyoruz” sloganını benimsediğini sözlerine ekledi.

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