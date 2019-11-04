Muay Thai'nin dünya yıldızı, genç sporcularla idman yaptı

Adana'da bir grup işadamı ve doktorun bir araya gelerek çocuklara ve gençlere sporu sevdirmek amacıyla kurduğu Güven Gücü Spor Kulübü sporcuları, Muay Thai branşında bir dünya yıldızını ağırlayarak idman yapma şansı buldu.

Dünya çapında birçok kemere sahip olan Yetkin Özkul, Güven Gücü Spor Kulübü sporcularıyla bir araya gelerek hem deneyimlerin paylaştı, hem de gençlerle idman yaptı. Şu zamana kadar Tayland dışında hiç bir sporcunun kazanamadığı chanel 7 kemerine de sahip olan Yetkin Özkul, bu kemeri dünyada Tayland dışına çıkaran tek sporcu ünvanına sahip. İdman öncesi gençlerle bir araya gelen Özkul gençlerle sohbet ederek gençlerin hayallerini yüksek tutması konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sporcularla tek tek ilgilenerek taktik ve teknik eğitimi veren Özkul ve Antrenörü Murat Gürbüz idman sonrası yaptıkları açıklamada, “Buraya köy yollarından, tarlalar arasından geçerek geldik. Açıkcası nereye gittiğimiz konusunda merak içerisindeydik. Ama bu salona girdiğimizde, gönüllü birkaç insanın neler başardıklarını gördük ve çok etkilendik. Emeği geçen herkese minnettar olmak gerekir” dediler.

Güven Gücü Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Güven ise Yetkin Özkul'a teşekkür ederek, “Böylesine büyük bir sporcuyu ağırladığımız için çok mutlu olduk” diye konuştu.

Kulüp Başkanı Dr. Yusuf Çapar da yeni bir kulüp olduklarını ama kısa sürede çok işler başardıklarına ifade ederek, “Tüm bunları yapmamızda bize destek ve önder olan Mehmet Güven'e teşekkür ederiz” dedi.