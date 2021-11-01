Muaythai sporuyla hayata tutunan çocuklardan muhteşem başarı

Adana'da kırsal kesimde yaşayan ve muaythai sporuyla hayata tutunan çocuklar, 14-17 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenen İller Arası Muaythai Turnuvası'nda, 17 birincilik, 8 ikincilik ve 8 üçüncülük kazandı. 35 sporcuyla katıldıkları müsabakadan 33 madalya ve Cumhuriyet Kupası'yla dönen Güven Gücü Spor Kulübü Başkanı Dr. Yusuf Çapar, “Hedefimiz milli takıma sporcu kazandırmak” dedi.

Adana'da iş adamı Mehmet Güven'in Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki arazisine kurduğu tesis, spor aletleriyle donatıldı. Kentteki hayırsever antrenörler, öğretmenler, doktorlar, avukatlar, iş adamları ve sporcular tarafından kurulan Güven Gücü Spor Kulübü bünyesinde, iş insanının oluşturduğu tesiste bir araya gelen çocuklar ve gençler ücretsiz eğitim alıyor, spor yapıyor.

Güven Gücü Spor Kulübü, 14-17 Ekim tarihleri arasında Türkiye Muaythai Federasyonu Adana İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İller Arası Muaythai Turnuvası'nda, 17 birincilik, 8 ikincilik ve 8 üçüncülük kazandı. 35 sporcuyla turnuvaya katılan kulüp, 33 madalya kazanarak Cumhuriyet Kupası'nın da sahibi oldu.

Yaklaşık bin çocuk ve gencin faydalandığı tesiste konunun uzmanları tarafından alkol, sigara ve uyuşturucunun zararları ile ilgili bilgiler veriliyor. Spor yapmak isteyen gençlere eşofman, spor ayakkabı ve diğer malzemelerin de ücretsiz verildiği tesiste gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, spor yapmaları, spora yetenekli olanların tespit edilmesi ve milli sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor.

“20 köyden çocuklar geliyor”

Güven Gücü Spor Kulübü Başkanı Dr. Yusuf Çapar, hedeflerinin milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu belirterek, “Burası kırsal bir bölge. Maalesef çocuklar burada çoğu imkandan faydalanamıyorlar. Bu spor kulübünde çocukların bütün ihtiyaçları olan donanımları sağladık. Kısa bir süre içerisinde çocuklar antrenmanlara başladılar. 20 köydeki çocuklar buraya gelerek antrenmanlara katılıyor” diye konuştu.

35 sporcuyla katıldıkları turnuvadan 33 madalya aldıklarını da aktaran Çapar, “En son katıldığımız İller Arası Muaythai Turnuvası'nda 33 madalya ve birincilik kupası kazandık. Bu da hem onları hem de bizleri mutlu etti. Bundan sonrası içinde daha büyük hedeflerimiz olacak. Milli takıma sporcu yetiştirmeyi istiyoruz. Bizim amacımız bu çocukların topluma ve kendilerine faydalı olması” ifadelerini kullandı.

“Burada çok mutluyum”

Turnuvada birinci olan Nehir Duran (14), “Hiçbir ücret ödemeden 4 yıldır burada muaythai sporunu yapıyorum. En son katıldığım turnuvada bütün maçları kazanarak birinci oldum. Daha da ilerlemeyi düşünüyoruz. Önce okula gidiyoruz, ardından da buraya geliyoruz. Burada çok mutluyum” dedi.

Turnuvada birinci olan Muhammet Akol (16) ise muaythai sporuna gönül verdiğini söyledi. Akol, “Bu spor beni ve tüm arkadaşlarımı kötü alışkanlıklardan kurtardı. Enerjimizi burada atıyoruz. Çok çalışıyoruz, 1 senedir düzenli olarak spor yapıyoruz. Bu başarıyı çok istiyorduk. Bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırmak istiyoruz. Turnuvadaki başarımız içinde çok mutluyuz” diye konuştu.