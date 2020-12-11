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Müdür ile yardımcısının bilgisayarları çalındı

Adana’nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) binasına giren bir kişi, 2 masaüstü bilgisayar ile bir harici hard diski çaldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) binasına giren bir kişi, 2 masaüstü bilgisayar ile bir harici hard diski çaldı.


Edinilen bilgiye göre, Kozan, Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinin tamamına hizmet veren Kozan Rehberlik Araştırma Merkezi binasının penceresini zorlayarak içeri giren hırsız, müdür ve müdür yardımcısının odasında bulunan masaüstü bilgisayarlar ile bir harici hard diski çaldı.


Rehberlik Araştırma Merkezi'nde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi güvenlik kameralarının kaydının tutulduğu cihazı da kablolarından ayırarak ortaya bıraktı.


Sabah binaya gelen görevliler hırsızlık olayının gerçekleştiğini fark edince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada bir kişinin binaya girdiğini ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi.


Hırsızın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

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