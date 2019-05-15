Müftülük iftarda buluştu

Seyhan Müftülüğü ve Nuri Çomu Vakfı'nın desteğiyle bin 500 kişiye iftar yemeği verildi.

Seyhan ilçesindeki Nuri Çomu Camii'nde her akşam farklı bir yöre mutfağıyla iftar yapan vatandaşlara, pazartesi akşamı Hümeyra Ökten Proje İmam Hatip Lisesi öğrencileri, velileri ve öğretmenleri de katıldı.

İlçe Müftülüğü ilahi korosunun dinletisinin ardından Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Ramazan ayının, orucun hikmetleri ve önemine vurgu yaparak, iftarların insanların birlik ve beraberliğini daha da pekiştirdiğini kaydetti.

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programına cami görevlileri, cami cemaati ve mahalle sakinleri katıldı.