İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhabir kılığında girip DEAŞ'a istihbarat topladı

Adana’da DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda çiftlikte yakalanan 4 zanlıdan 1’nin Türkiye’ye muhabir kılığında girip istihbarat çalışması yaparak terör örgütüne Türkiye hakkında bilgi aktardığı ileri sürüldü.

Adana'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda çiftlikte yakalanan 4 zanlıdan 1'nin Türkiye'ye muhabir kılığında girip istihbarat çalışması yaparak terör örgütüne Türkiye hakkında bilgi aktardığı ileri sürüldü.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptıkları çalışma sonucunda DEAŞ terör örgütünün Adana'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Ayrıca yapılan çalışmada Suriye ve Irak uyruklu 5 zanlının terör örgütünün sözde istihbarat ve savaşçısı olduğu belirlendi. Polis, bu tespitlerin ardından 1 Temmuz günü şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla eş zamanlı baskın düzenledi.


Operasyonda çiftlikte Halid El Ö., Humeydi El A., Muhammed Al A. ve İmat Ajil İbrahim İ. gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanması için de çalışma başlattı. Gözaltına alınan Muhammed Al A. isimli zanlının DEAŞ dağılma dönemine girince Cezayir'e kaçtığı daha sonrada yasa dışı yollardan Türkiye'ye muhabir kılığında girerek istihbarat çalışması yapıp örgüte Türkiye hakkında bilgi aktardığı öğrenildi. Zanlılardan Halid El Ö.'nin ise örgütün savaşçısı olduğu belirlendi. Zanlılar emniyette 3 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.