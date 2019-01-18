Muharrem İnce'nin seçim hesabı

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, "Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı alırsak, Ankara'yı, İstanbul'u alırsak, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur, hem ben Cumhurbaşkanı olurum" dedi.

İnce, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek ziyaretinde bulundu. Karalar, Seyhan Belediyesi binasına gelen İnce'yi, kapıda karşıladı. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra Zeydan Karalar'ın makam odasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını belirterek, “31 Mart'ta önemli bir seçim yaşayacağız. Türkiye'de seçmenlerin, yurttaşların sandık başına gitmesi bir beka sorunu olamaz. AK Parti kazandığında belediyeleri, memleket batacak, bayraklar inecek, ezanlar susacak mı? Ya da CHP kazandığında bayraklar mı inecek? Böyle bir şey olabilir mi ? Yani bu milletin yüzde 50'si mevcut iktidarın karşısındaysa beka sorunu olamaz. Bir olayın beka sorunu olabilmesi için yüzde 99'un aynı tarafta olması lazım. Eğer yüzde 50 bir tarafta yüzde 50 diğer taraftaysa kim kazanırsa kazansın memleket için beka sorunu olmaz. İmar planı yapmak, çöp toplamak, park yapmak, yoksullara yardım etmek ne zamandan beri beka sorunu oldu. Eğer belediye seçimlerini beka sorunu olarak gören varsa, inanan varsa işte gerçek beka sorunu odur. Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak anlatmak olsa olsa zeka sorunudur” diye konuştu.

Muharrem İnce, bir basın mensubunun Adana metrosunun borcuyla ilgili sorusu üzerine, "Adana'yı alırsak, Mersin'i alırsak, Bursa'yı alırsak, Ankara'yı, İstanbul'u alırsak, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur, hem ben Cumhurbaşkanı olurum o sorunu da beraber çözeriz daha kolay olur” ifadelerini kullandı.