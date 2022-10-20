Muhtarın emekliler korosu

Adana'da Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, emeklilerden oluşan Türk Halk Müziği korusu kurdu.

Muhtar Güngör, mahallede sanatsal faaliyet yapılması için harekete geçti. Bir Türk Halk Müziği korusu kuran Güngör, özellikle emeklilerin hoş bir vakit geçirmesi amacıyla koro oluşturduğunu belirterek, “Güzelyalı Türk Halk Müziği Koromuzu kurduk, burada mahalle sakinlerimizle birlikte haftada bir gün akşamları türküler söylüyoruz. Mahalle sakinlerimiz buraya gelip heyecanlarını atıyorlar ve hem de prova yapıyorlar. Burada motive olarak eve gidiyorlar ve daha mutlu bir süreç geçiriyorlar. Biz de böyle bir etkinlikte hemşerilerimizin yanında olmaktan son derece gururlu ve mutluyuz. Geçen günlerde haberlerde yer almıştı, bir piyanist arkadaşımız öldürülmüştü. Bu düşünceleri ve zihniyetleri şiddetle kınıyoruz” dedi.

Güngör, şöyle devam etti:

“Muhtarlığımız sadece mahalle sakinlerinin elektrik, su, yol, park, bahçe ve cenaze işleri değil, yanı sıra sosyal faaliyetlerinde olması gerekiyor. Güzelyalı Muhtarlığı olarak sadece Türk halk müziğiyle değil bunun yanında birçok sosyal aktive üzerinde de çalışıyoruz. Mahallemize yeni bir ivme kazandırıp destek olabiliyorsak ne mutlu bizlere.”

Müzik öğretmeni Okay Şenel, “15 yıldır koro çalışmaları yapıyoruz, değerli muhtarım burayı bize tahsis ettiler ve bundan sonra çalışmalarımız burada devam edecek. Buraya gelen öğrencilerimize elimizden geldiği kadar şan ve nota dersi vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Koroya katılan Suna Sağlam ise, “Ev hanımıyım Güzelyalı Mahallesinde oturuyorum. Muhtarımızın ve hocamızın katkılarıyla güzel aktivitelere konuk oluyoruz. Türkülere düşkünlüğüm vardı ve söyleyemem diye düşünüyordum. Buraya gelen bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Çok güzel bir sesim var diyemem ama buraya gelerek motive oluyorum” dedi.