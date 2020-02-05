Muhtarlar Bölge Toplantıları tamamlandı

Başkan Akay, “2020 yılı hizmet planlaması” için mazeret bildirenlerin dışındaki tüm muhtarlarla istişare toplantılarını tamamladı. Başkan Akay, mahallelerde yapılan toplantılar dışında muhtarları meclis salonunda ağırlayarak görüş, talep ve önceliklerini dinledi. Talepleri not alan Başkan Akay, muhtarların kısa vadede çözülebilecek sorunlarını da ilgili müdürlere iletti.

Muhtarlara bilgi veren Başkan Akay, Seyhan'ın tüm mahallelerine hizmeti daha hızlı götürebilmek için planlama toplantılarını yaptıklarını anımsattı. Başkan Akay, “Muhtarlar Bölge Toplantılarında taleplerinizi ve önceliklerinizi alıyoruz. Bu toplantılarda sınırdaş mahallelere ortak çözüm bulabiliyoruz. Amacımız Seyhanlının yaşam kalitesini daha da yükseğe çekmektir. Kırsalda bulunan mahallelerimize biraz daha pozitif yaklaşarak kırsal kalkınma modellerinin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Akay'ın konuşmasının ardında mahalle muhtarları sorun, talep ve önceliklerini aktardı.

Toplantıya şu mahallelerin muhtarları katıldı:

"Büyük Dikili, Gölbaşı, Köylüoğlu, Zeytinli, Gökçeler, Sarıhular, Dikili, Mürseloğlu, Karayusuflu, Dervişler, Söğütlü, Kavaklı, Koza, Mekan, Serinevler, Camuzcu, Karakuyu, Dörtağaç, Büyükçıldırım, Kayışlı, Koyuncu, Çaputçu, Salmanbeyli, Kuyumcular, Yenidam ve Türkocağı"