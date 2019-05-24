Muhtarlardan Başkan Karalar'a onur belgesi

Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal ve 100 civarında muhtar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Başkan Karalar'a görevinde başarı dileyen Ramazan Özünal, Zeydan Karalar'ın şimdiye kadar güzel işlere imza attığını belirterek, “Bundan sonra da hep birlikte, siyaset yapmadan, Adana'ya hizmet edeceğiz. 31 Mart 2019'dan sonra siyasi mücadele bitti, şimdi hizmet zamanı. Muhtarlar, siyasiler gibi mücadele ederek göreve geldi” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, muhtarların önemini uzun yıllardır dile getirdiğini ifade ederek, “Seyhan'da 98 muhtarımız vardı. Ayda bir 12 muhtarımızla toplanıp, ihtiyaçlarını öğrenir, sorunlarını dinlerdik. Bir mahallede sorun varsa en iyi muhtarların bileceğini düşünüyorduk. Seyhan'daki muhtarlarımız, Büyükşehir'e gitmemizi istemedi. Onlarla uyum içinde çalıştık, iyi hizmet verdik. Orada hizmet ederken, bize oy veren, vermeyen ayrımı yapmadık. Bundan sonra da ayrım yapmayacağız. Büyükşehir'deyiz ama muhtarlarımızın tamamıyla birlikteyiz. Muhtarlar demokrasimizin temel taşıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ramazan Özünal, Başkan Zeydan Karalar'a, muhtarlar adına onur belgesi verdi.

Muhtarlar da, mahalleleriyle ilgili sorunları içeren dosyaları, Zeydan Karalar'a iletti.