"Mülteci Haberleri: Gündem Belirleme ve Kamuoyu Oluşturmada Medyanın Rolü" semineri

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde yürütülen ‘Hayata Fırsat Projesi' kapsamında, Adana'da ‘Mülteci Haberleri: Gündem Belirleme ve Kamuoyu Oluşturmada Medyanın Rolü” başlıklı farkındalık semineri düzenlendi.

“Daha İyi Hayatlar İçin Daha Çok Fırsat” sloganıyla yola çıkan “Hayata Fırsat Projesi” kapsamında düzenlenen ve medya mensupları ile iletişim fakültesi öğrencilerinin katıldığı seminer, Uluslararası Çalışma Örgütü'nü (ILO) temsilen Esra Kireçci'nin açış konuşmasıyla başladı. Kireçci, “Dünya tarihi boyunca çeşitli sebeplerle insanlar, göç etmek zorunda kalmıştır. Fakat günümüzde, 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük mülteci krizine tanık oluyoruz” diyerek, mülteci, göçmen ve sığınmacı kavramlarının açıklamalarını yaptı.

Daha sonra Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, “Medya Dilinin Gücü ve Önemi” ve “Mülteciler Konusunda Medya Dili Nasıl Olmalı” konulu iki sunum gerçekleştirdi. Orhon, sunumundan önce, insanların sığınmacı ya da mülteci olma sebeplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Orhon, mültecilerin Türkiye ve Suriye'de yaşadıkları dramı anlatan video gösterimleriyle, doğru kullanıldığı takdirde medyanın “oksijen alanı” olabileceğini vurguladı. Mültecilerin yaşadığı insani krizlerde medyanın çok büyük rolü olduğuna dikkat çeken Orhon, mültecileri olumsuz yönleriyle tanımlayan medyada politik bir özneye dönüştüklerini kaydetti.

Hayata Fırsat Projesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve ILO Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen Hayata Fırsat Projesi'nin bazı faaliyetleri, Uluslararası Göç Örgütü ile yapılıyor. Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlara, iş gücü piyasasına girme, becerilerini geliştirme, girişimcilik ve istihdam alanlarına destek sağlama amacıyla yürütülen projeyle, Türkiye'de geçici olarak koruma kapsamındaki sığınacılar ve Türk vatandaşların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmeleri hedefleniyor.