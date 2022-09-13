Murat Sancak: “Maç çok zevk verdi”

İnşallah devamını getiririz” dedi.

Adana Demirspor, ligin 6. haftasında evinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maç sonu Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sancak, “Son zamanların en güzel maçlardan bir tanesini seyrettik. Çok zevk verdi. Ama biz hakkettik. Kendi futbolcularımı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum. İnşallah devamını getiririz. Trabzon büyük camia zaten geçen yılın şampiyonu. Allah onların da yolunu açık etsin. İnşallah bundan sonra böyle güzel maçlar çıkarırız” diye konuştu.

Sancak, Kevin Rodrigues'in sakaklandığı için üzüldüğünü söyledi.