Murat Sancak'tan taraftara çağrı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, taraftarlardan kendilerine olan desteklerini sürdürmelerini isteyerek, "Allah nasip ederse 24 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için, yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız var gücümüzle mücadeleye devam edecektir" dedi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, taraftarlara seslenerek bir takım açıklamalarda bulundu. Sancak, "78 yıllık tarihi bir çınar olarak Adana Demirspor'u sevgiyle, mutlulukla ve umutla yarınlara taşımak zorundayız. Adana Demirspor ile ilk kez buluşan ailelerin, çocukların heyecanının hiç bitmemesi için haykırıyoruz. Statta, sokakta ve sosyal medyada 'Adana Demirspor taraftarı büyüktür, küfür etmez' diyoruz. Siz büyük taraftarlarımızın tahriklere kapılması sonucunda edilen küfürlü tezahüratların yanı sıra stadyum koltuklarının sahaya atılması kulübümüze maddi cezalar getirmektedir. TFF tarafından kulübümüze verilen para cezasının yanı sıra siz taraftarlarımıza da stadyuma giriş yasağı verilmektedir. Büyük Adana Demirspor taraftarlarını tahriklere kapılmadan bir kez daha tüm Türkiye'ye örnek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Adanaspor karşılaşmasından önce ve maç sırasında takımın arkasında duran Adana Demirspor taraftarının yönetim kuruluna, teknik ekibe ve futbolculara desteklerinin ligin sonuna kadar devam etmesi gerektiğini söyleyen Sancak, şunları kaydetti:

"Adanaspor maçında gönül isterdi ki 3 puan alalım ama 1 puan ile yetinmek zorunda kaldık. Oynanan futbolun karşılığını aldığımızı düşünmesek de takımımızın ilerisi için umut veren bir futbol oynadığını düşünüyor ve bu mücadelenin önümüzdeki haftalarda devam edeceğinin umudu içerisindeyim. Önümüzde 21 final maçı var ve bu lig için oldukça uzun bir maraton. Alınan sonuçlara bakıldığı zaman 3 puanlık sistemde her şeyin olabildiği bir ligdeyiz. Allah nasip ederse 24 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız var gücümüzle mücadeleye devam edecektir. Bundan hiçbir Adana Demirspor taraftarının şüphesi olmasın."