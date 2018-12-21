Murt'un dondurması üretildi

Adana'nın Karaisalı ilçesinden hasat edilen murt meyveleri, Köse Tatlıcılık imalat tesislerinde keçi sütü ile birleştirilerek yeni bir aroma ile tezgahlardaki yerini aldı.

Köse Tatlıcılık Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Karahan, murtun, sağlık açısından birçok faydası olduğunu ifade ederek, "İçeriğinde bulunan uçucu yağ asitleri, sitrik asit ve doğal şekerden ötürü şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir meyve olan murt, bağırsak ve kalp damar hastalıklarını iyileştirmede de etkili. Antiseptik özelliği sayesinde cilt hastalıklarına da iyi geldiği belirtilen murt meyvesinin A vitamini bakımından zengin olmasından dolayı da göz sağlığını koruyucu etkileri de mevcut” dedi.

Murt meyvesinin Adana için çok önemli olduğunu ve Karaisalı ilçesinin diğer adının da "Murtçu" olduğunu, bunun sebebinin kentin kurtuluşunda işgalci Fransızlara karşı yerel halkın haber alma ve örgütlenmesinde murt meyvesini kullanmalarından kaynaklandığını dile getirdi.

O dönem şehirdeki Fransız askerlerinin konakladıkları yerleri, askeri güçlerini öğrenmek isteyen yerel örgütlenmelerin murt meyvesi satmak bahanesiyle Adana'ya gelip bilgi topladıklarını belirten Karahan, ilerleyen zamanlarda murt getirdikleri eşyaların altına silahlarla kente gelerek şehrin kurtarılmasında önemli fayda sağladıklarını hatırlattı.

Köse Tatlıcılık olarak kendilerinin de bu önemli meyveyi dondurma ile buluşturmak istediklerini vurgulayan Karahan, murt meyvesinin hafif buruk ve tatlı bir lezzeti bulunduğunu ve aromasıyla egzotik olduğunu, sağlık açısından da faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade etti. Çilekli, böğürtlenli, vişneli, karadutlu, portakallı, limonlu ve fıstıklı gibi onlarca çeşit meyveli dondurma ürettiklerinin altını çizen Karahan, “Şehrimizin kurtarılmasında böyle önemli bir yeri bulunan bu meyveye kayıtsız kalamazdık. Bunun için de murtlu dondurma üreterek hem farklı aromasıyla halkımızın damak tadına sunduk hem de meyvemizin başkaları tarafından tanınmasına imkan tanıdık. Bu dondurmayı üretmeden önce onlarca Ar-Ge ve deneme yaptık. Vatandaşlarımızın tavsiyelerini de dikkate aldıktan sonra murtlu dondurmamızı müşterilerimizin damak tadına sunduk” ifadelerini kullandı.